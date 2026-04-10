Camera di Commercio | Quotazioni stabili per i prodotti agricoli

Nella riunione della Camera di commercio dell’Emilia, tenutasi a Piacenza il 9 aprile, sono stati aggiornati i dati riguardanti i prodotti agricoli. L’incontro ha evidenziato che le quotazioni rimangono stabili, senza variazioni significative rispetto ai periodi precedenti. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale del settore e sull’andamento dei prezzi, confermando un quadro di equilibrio nel comparto agricolo locale.