Riccione cambia – Costruiamola insieme parte il percorso di ascolto

Parte martedì, 3 febbraio, il ciclo di incontri “Riccione cambia-Costruiamola insieme”. La sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale incontreranno cittadini e associazioni per ascoltare le loro proposte e raccogliere idee sul futuro della città. L’obiettivo è coinvolgere tutti, ascoltare le esigenze e costruire insieme un progetto condiviso per Riccione. Le prime tappe saranno in vari quartieri, con l’intento di rendere più vicina l’amministrazione ai cittadini.

Prenderà il via martedì, 3 febbraio, il ciclo di incontri "Riccione cambia-Costruiamola insieme" con la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale. Il primo appuntamento sarà dedicato ai quartieri Abissinia, Fontanelle e Villa Alta e si terrà alle 21 presso il Centro di Quartiere di viale Sicilia 55. Sarà un percorso di ascolto e confronto pensato per rafforzare il dialogo con i cittadini e valorizzare la partecipazione attiva alla vita della comunità.

