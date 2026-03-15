Calciomercato Juve LIVE | Attao osservato speciale pronto il contratto per Boga

Nella giornata di calciomercato, la Juventus tiene sotto osservazione Attao, mentre il club ha preparato il contratto per Boga. La redazione di JuventusNews24 segue in tempo reale tutte le trattative, con aggiornamenti su indiscrezioni, incontri e accordi definitivi. I movimenti più recenti riguardano diversi giocatori in entrata e in uscita, con attenzione particolare alle prossime ufficializzazioni.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Attao osservato speciale, pronto il contratto per Boga Articoli correlati Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontrodi Redazione JuventusNews24 Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Calciomercato Juve LIVE: scelto Vicario per la porta. Boga verso il riscattoPerin Juventus, il portiere è pronto a fare le valigie in estate: ecco qual è l’obiettivo dell’estremo difensore bianconero Calciomercato Juve LIVE:... Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Juve Temi più discussi: Bomber Juve: tutti i nomi mercato per l'attaccante chiesto da Spalletti. David e Openda flop, Vlahovic...; Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità; Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero; Juve, primo colpo in vista? Ecco la mossa per accontentare Spalletti. Intanto Vlahovic... Calciomercato JuveCalciomercato Juve, svelato il piano di mister Spalletti in vista della prossima estate: chi resta e chi parte a giugno, tutte le news La Juve guarda al futuro con una strategia chiara: rincorsa Champ ... juventusnews24.com Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com Come cambierà il calciomercato della #Juve con e senza quarto posto Il piano x.com #Calciomercato #Juve Sfida all'#Inter per questi calciatori facebook