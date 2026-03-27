Milan quanto hai perso con Tonali Assalto a Karetsas La decisione su Castro Alajbegovic | la verità

Il Milan sta affrontando diverse questioni legate alla rosa, tra cui l’assalto a Karetsas e la decisione riguardante Castro. Nel frattempo, si discute anche sulla situazione di Alajbegovic, con la società che ha rilasciato dichiarazioni sulla verità del talento. La squadra milanese ha perso punti con l’ultima partita di Tonali, mentre si attendono aggiornamenti sulle trattative per rinforzare il reparto offensivo.

Milan, continua il momento di pausa per i rossoneri con le partite delle varie nazionali che si stanno giocando in questi giorni. Il Diavolo tornerà in campo il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Quanto hai perso con Tonali? Assalto a Karetsas. La decisione su Castro e la verità sul talento Alajbegovic. Ecco le top news del 27 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Il gol di Sandro Tonali contro l'Irlanda del Nord ha permesso all'Italia di qualificarsi alla partita decisiva per entrare ai Mondiali: martedì si gioca tutto contro la Bosnia. Il centrocampista del Newcastle ora è un centrocampista completo: corsa, grinta, recupero del pallone, geometrie e anche senso del gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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