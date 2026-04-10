Calciomercato Roma | El Aynaoui vuole più spazio ipotesi addio a fine stagione

Neil El Aynaoui, calciatore della Roma, ha espresso insoddisfazione per il tempo di gioco finora accumulato in stagione. Nonostante le dichiarazioni di allenatore e staff sulla sua disponibilità, il marocchino avrebbe manifestato dubbi sulla propria posizione all’interno della squadra. Secondo alcune fonti africane, El Aynaoui ritiene che il poco spazio potrebbe influire sul suo valore di mercato e, a fine stagione, potrebbe valutare un cambio di club.

Neil El Aynaoui non sembra essere soddisfatto del suo minutaggio. Nonostante le rassicurazioni di Gasperini sul suo impiego, il marocchino, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Africa, sarebbe convinto che i pochi minuti giocati possano incidere in negativo sul suo valore di mercato. Si fa già strada l’ipotesi di un addio a fine stagione. Il picco contro il Midtjylland, poi il calo. La stagione di El Aynaoui a Roma è segnata da alti e bassi. Il marocchino si è messo in mostra sin da subito nelle amichevoli estive, dimostrando di poter essere il prototipo di centrocampista ideale per Gasperini. Con l’inizio del campionato, però, l’ex Lens ha fatto fatica a ritagliarsi spazio con continuità, giocando solo spezzoni di gara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: El Aynaoui vuole più spazio, ipotesi addio a fine stagione Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CMAutore di un’ottima Coppa d’Africa con la nazionale marocchina, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diverse big in questa sessione di mercato... CdS – “El Aynaoui vuole andar via dalla Roma”: l’indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourage2026-04-09 10:04:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Neil El Aynaoui e le nubi sul... Temi più discussi: El Aynaoui vuole andar via dalla Roma: l'indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourage; El Aynaoui, l’indiscrezione dall’Africa: vuole lasciare la Roma. Il motivo; La Roma a San Siro senza quattro pedine: a centrocampo spazio a El Aynaoui. Ballottaggio in difesa e Pisilli dal 1; El Aynaoui, futuro in bilico: il centrocampista pensa all’addio. El Aynaoui vuole andar via dalla Roma: l'indiscrezione dal Marocco che cita il suo entourageIl futuro del centrocampista giallorosso è ancora tutto da scrivere: dal malcontento del ragazzo alla situazione contrattuale ... corrieredellosport.it Dal Marocco: El Aynaoui pensa all'addio alla Roma in estateStando ad Africafoot, in vista del calciomercato estivo, il centrocampista giallorosso potrebbe lasciare la Capitale dopo appena una stagione ... ilromanista.eu Calciomercato Roma - Il Milan insidia i giallorossi per Alajbegovic #ASRoma #Calciomercato x.com Calciomercato, 12 milioni dalla Juve e bye bye Roma: l'addio è già uf... Altro - facebook.com facebook