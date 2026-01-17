Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino, ha recentemente concluso una brillante partecipazione alla Coppa d’Africa con la nazionale. Le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di diversi club italiani e internazionali, aprendo la possibilità di un suo trasferimento nelle prossime settimane. Le trattative sono in corso e saranno aggiornate man mano che emergono nuove informazioni sul futuro del giocatore.

Autore di un’ottima Coppa d’Africa con la nazionale marocchina, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diverse big in questa sessione di mercato invernale. Roma, futuro in dubbio per El Aynaoui (Ansa Foto) – calciomercato.it Centrocampista che non è riuscito a trovare molto spazio alla corte di Gian Piero Gasperini nella prima parte di stagione, El Aynaoui sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia della propria nazionale. Calciomercato Roma, i giallorossi potrebbero salutare El Aynaoui durante il mese di gennaio. Le ottime prestazioni del giocatore hanno attirato le attenzioni del Barcellona e, stando a quanto raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CM

Leggi anche: Roma, le ultime su Angelino, Dybala, Wesley, El Aynaoui e Koné in vista del Cagliari

Leggi anche: Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Marocco pazzo di El Aynaoui: 'È il nuovo Matthaus'. Ora la Roma se lo coccola; Roma: Zirkzee in pressing sul Manchester. Oosterwolde sì, ma solo in prestito; Rassegna Stampa | Tutti pazzi per Neil: qualità e personalità. El Aynaoui ha stregato e la Roma se lo gode; Coppa d'Africa, Nigeria - Marocco 0 - 0 (2 - 4 d.c.r.): El Aynaoui vola in finale.

Roma, addio Rios e benvenuto Ferguson: tutti i retroscena delle trattative di Massara - Venerdì sera la Roma ha fatto l’ultimo rilancio con il Palmeiras e con il giocatore, arrivando a mettere sul piatto 30 milioni e uno stipendio importante. corrieredellosport.it

Roma, El Aynaoui: "Coppa d'Africa incredibile, sono senza parole" - Sarà una grande partita e sappiamo quanto sia importante per il nostro popolo. fantacalcio.it