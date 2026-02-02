Calciomercato Juve LIVE | la Juve spera ancora in Kolo Muani addio al sogno Tonali?
La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato, sperando di chiudere l’accordo per Kolo Muani. Nel frattempo, si allontana l’ipotesi Tonali, che sembra ormai sfumata. I bianconeri sono attivi, seguono diverse trattative e cercano di portare a casa i rinforzi necessari prima della fine della sessione estiva.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
