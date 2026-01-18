Sul calciomercato della Juventus, Mateta rimane il principale obiettivo per l’attacco, ma non è l’unico nome sul tavolo. Secondo fonti vicine alla società, sulla lista di Comolli e Ottolini figurano anche En-Nesyri e Zirkzee, entrambi valutati come possibili opzioni per rafforzare il reparto offensivo. La strategia dei bianconeri prevede un’attenta analisi delle opportunità di mercato per individuare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, Mateta resta l’obiettivo numero uno per l’attacco. Ma in corsa ci sono anche En-Nesyri e Zirkzee. Le ultime. Il dinamismo del calciomercato della Juve non accenna a diminuire, con la dirigenza bianconera impegnata a trovare il tassello mancante per il reparto avanzato di Luciano Spalletti. Le grandi manovre alla Continassa sono entrate in una fase cruciale, con gerarchie chiare ma anche con diverse opzioni sul tavolo per garantire al tecnico il rinforzo ideale in vista della seconda parte della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, la strada principale è già stata tracciata con decisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, non solo Mateta: sulla lista di Comolli e Ottolini ci sono altri due nomi. Di chi si tratta e la posizione dei bianconeri

Leggi anche: Direttore sportivo Juve, ci sono anche profili stranieri in corsa? Non solo Ottolini: ecco chi è nella short list di Comolli. La rivelazione

Leggi anche: Calciomercato Juve, è già partita la caccia al nuovo regista in vista di gennaio: sono tre i nomi nella lista di Comolli, a chi pensa il club

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Juve LIVE: Chiesa superato da Maldini, pronta l’offerta per Mateta. Novità in difesa - facebook.com facebook

#Mateta, il calciomercato Juve accelera: ecco l'offerta al Crystal Palace x.com