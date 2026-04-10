Durante la stagione, Marcus Thuram ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori, senza che fosse ancora chiaro quale fosse il suo futuro in maglia nerazzurra. In vista dell’estate, la dirigenza dell’Inter ha preso una decisione importante riguardo al giocatore, anche se i dettagli non sono stati ancora ufficializzati. La situazione del calciatore resta sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate

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