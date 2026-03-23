Cabal Juve deciso il futuro? Ecco cosa filtra in vista dell’estate

Cabal Juve, deciso il futuro? Ecco cosa filtra in vista sull’esterno difensivo colombiano in vista dell’estate. Le ultime novità. Il futuro di Juan Cabal alla Juventus appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il difensore colombiano potrebbe salutare Torino già nella prossima finestra estiva. Nonostante le premesse positive al suo arrivo, l’esperienza in bianconero del classe 2001 non è decollata come sperato. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata A pesare sul suo rendimento è stato soprattutto il grave infortunio rimediato lo scorso ottobre contro il Villarreal, un episodio che ha frenato bruscamente il suo inserimento nelle rotazioni della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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