Kostic Juve ci sarà il rinnovo? I bianconeri hanno preso una decisione importante sul futuro dell’esterno Le ultime

La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto a Filip Kostic, che scade a fine stagione. I bianconeri hanno preso questa decisione senza esitazioni, e al momento non ci sono possibilità di proseguire insieme. Kostic quindi lascerà Torino a giugno, a meno di sorprese.

Kostic Juve, i bianconeri non pensano al rinnovo dell'esterno. Il contratto è in scadenza e ad oggi non si continuerà insieme. Le ultime. Il destino di Filip Kosti? all'ombra della Mole sembra essere ormai tracciato, segnando la fine di un capitolo importante per la fascia sinistra bianconera. Secondo quanto riferito da Moretto, il rapporto tra l'esterno serbo e il club torinese è giunto ai titoli di coda. La strategia della dirigenza appare chiara: puntare su profili più giovani e funzionali al nuovo credo tattico di Luciano Spalletti, portando a una separazione inevitabile con il numero 11.

