Calciomercato Inter LIVE | Dimarco si avvicina a un rinnovo da record Intanto proseguono le voci su McKennie
L’Inter lavora senza sosta sul calciomercato. Dimarco si avvicina a rinnovare il contratto, forse con cifre da record. Nel frattempo, continuano a circolare voci su McKennie, che potrebbe arrivare a rinforzare la squadra. La giornata è ricca di incontri e trattative che potrebbero cambiare gli equilibri in casa nerazzurra.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter LIVE: Si avvicina sempre di più Diaby! Intanto Perisic spera ancora nel ritorno…
L’Inter accelera sul fronte calciomercato e sembra sempre più vicino a chiudere per Diaby.
Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana…Cosa sta succedendo
A Trigoria si muove il calciomercato.
Inter, Dimarco punto fermo del futuro: i termini del super rinnovoL'idea del club per il prolungamento del contratto del terzino ... msn.com
Rinnovi Inter, non solo Chivu: anche Dimarco e SommerIl mercato dell'Inter si concentra sui rinnovi di contratto. La situazione del tecnico Chivu, del portiere Sommer e del terzino Dimarco ... interlive.it
Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 facebook
