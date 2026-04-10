Calciomercato Inter i piani per l’estate | nuovo tentativo per soffiare Ederson all’Atletico Madrid! La situazione

L’Inter sta pianificando le operazioni di mercato per la prossima estate e sta valutando diverse opzioni, tra cui un nuovo tentativo di ottenere il portiere Ederson dall’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da fonti di mercato, la società nerazzurra avrebbe già avviato i contatti con l’agente del giocatore. Oltre a questa trattativa, si parla anche di altri possibili acquisti e cessioni in vista della prossima sessione di calciomercato.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, i piani per l’estate: gli aggiornamenti di Di Marzio in merito al nuovo tentativo per Ederson e non solo. Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha aggiornato i tifosi e gli appassionati sul futuro di Ederson, centrocampista dell’ Atalanta, e sull’interesse manifestato dall’ Inter. Il giornalista ha spiegato che, sebbene ci siano stati alcuni tentativi di inserimento da parte di altre squadre, tra cui club della Premier League e in Italia, la situazione resta complessa. L’Inter prova a entrare nella trattativa per Ederson. Secondo Di Marzio, l’ Inter ha cercato di prendere informazioni su Ederson, sondando la possibilità di un accordo tra il giocatore e l’ Atletico Madrid, il quale sembra avere una posizione molto forte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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