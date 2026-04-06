Dalla Spagna arriva la notizia che il difensore Alessandro Bastoni e il suo entourage desiderano concludere rapidamente le trattative con il Barcellona. I blaugrana sono interessati al giocatore dell’Inter, preferendolo come rinforzo nel settore difensivo, in particolare per il ruolo di centrale mancino. La società catalana tiene sotto osservazione la situazione e valuta le possibilità di un trasferimento durante la prossima finestra di mercato estiva.

Il Barcellona segue con attenzione Alessandro Bastoni per la finestra di calciomercato estiva. I blaugrana cercano un rinforzo in difesa e soprattutto, un centrale mancino; per questo, hanno puntato il classe ’99 dell’Inter. Barcellona su Bastoni. Mundo Deportivo scrive: Alessandro Bastoni è entusiasta all’idea di giocare nel Barcellona. Sotto contratto con l’Inter fino al 2028, il difensore è a conoscenza dell’interesse del Barça e, anche se non ha ancora raggiunto un accordo personale con il club, è disposto a farlo. Detto ciò, il giocatore ha una certa urgenza nel definire il proprio futuro con il club catalano. Innanzitutto, per la situazione che sta vivendo dopo l’eliminazione dal Mondiale della Nazionale italiana, che incide anche sul suo quotidiano all’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla Spagna: “Bastoni e il suo entourage vogliono chiudere in fretta la trattativa col Barcellona”

Bastoni Barcellona, pressing reale: «Dialogo in corso con l’entourage, contatti avviati col giocatore». La conferma di Romanodi Alberto PetrosilliBastoni Barcellona, Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha confermato i dialoghi in corso tra il difensore e i catalani Le...

Bastoni Barcellona, l’Inter chiede una cifra record per il suo pilastro: le ultime sulla trattativadi Redazione Inter News 24Bastoni Barcellona, i nerazzurri non concedono sconti per il difensore e fissano un prezzo altissimo Il futuro di...

Temi più discussi: Dalla Spagna sicuri: Bastoni ha detto sì al Barcellona; Bastoni dall'Inter al Barcellona? In Spagna sono sicuri: il difensore ha detto sì. Cosa succede ora; Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla Spagna; Dalla Spagna sono sicuri: Bastoni avrebbe detto sì al Barcellona.

Bastoni e quel sì al Barcellona che fa tremare l'Inter: l'indiscrezione rimbomba dalla SpagnaI quotidiani spagnoli spingono sul futuro del difensore nerazzurro e sull'interesse concreto del club catalano verso il classe '99 ... tuttosport.com

Tre piste in Serie A per il post Bastoni: conferme totali dalla Spagna?E~?u0004??R (TBu0005u0017P?H???u0005u000b?u001du000eu0005??:? ?!8?L1Y?g??fJ?`zkD±u0019??u00132????_#?R??Ldp???u0003u0014?Z??P?2u0013u0019*fCe=??^8?u0005?u0016n?.?>6??j9?????u0016?6yu000fTu000f?Z?v?? ... calciomercato.it

La Spagna ha preso le distanze dalla guerra all’Iran, rifiutando al Pentagono l’uso delle basi sul proprio territorio. Così ha riaperto il dibattito sulla nostra dipendenza da Washington. Pol Bargués, senior research fellow del CIDOB di Barcellona, spiega a TPI p facebook

" #Sinner avvantaggiato su #Alcaraz grazie alla squalifica": l'analisi dalla Spagna fa discutere x.com