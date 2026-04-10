Il direttore sportivo dell’Inter sta lavorando al calciomercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra le operazioni più discussa ci sarebbe uno scambio tra due giocatori, uno proveniente dalla squadra di appartenenza e l’altro dal club rivale. I nomi coinvolti sono stati menzionati come possibili protagonisti di questa trattativa, senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Piero Ausilio al lavoro per la costruzione della squadra della prossima stagione: scambio Frattesi-Koné?. L’ Inter di Cristian Chivu, focalizzata sul finale di stagione e sui suoi 72 punti in classifica, sta già gettando le basi per la rivoluzione tecnica del 2026. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la proprietà Oaktree e il DS Ausilio stanno studiando un’operazione di altissimo profilo che coinvolgerebbe il centrocampo nerazzurro e il futuro assetto tattico della squadra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Koné e lo scambio con Frattesi: la situazione. Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Manu Koné. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto

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#Inter - Nessun problema per #Thuram, #Lautaro e #Bastoni, regolarmente in gruppo ad Appiano Gentile. Out solo #Bisseck per la trasferta di #Como x.com