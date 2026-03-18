Calciomercato Inter casting per il dopo Sommer | 4 nomi sul taccuino Marotta e Ausilio sfidano la Juve

L'Inter sta cercando un nuovo portiere dopo la partenza di Sommer e ha inserito quattro nomi nella lista dei candidati. Marotta e Ausilio stanno valutando diverse opzioni e si preparano a confrontarsi con la Juventus, che sta seguendo anche essa alcuni profili. La società nerazzurra si concentra sul mercato per rafforzare il reparto tra i pali in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano la caccia al dopo Sommer: Marotta e Ausilio pronti a sfidare anche la Juve. I nomi. Il mercato dei portieri entra nel vivo in casa Inter, con la dirigenza e la proprietà Oaktree già proiettate al post-Sommer. Il contratto dell’estremo difensore svizzero scadrà a giugno 2026 e, secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club di Cristian Chivu ha già messo nel mirino quattro profili di caratura internazionale per blindare la porta della squadra che guida il campionato con 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, casting per il dopo Sommer: Vicario e Carnesecchi in pole per la porta nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, casting per il dopo Sommer: 4 nomi sul taccuino, Marotta e Ausilio sfidano la Juve Articoli correlati Mercato Inter, Ausilio e Marotta al lavoro: sono quattro i colpi ipotizzati. I nomi sul taccuinodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, in estate Marotta e Ausilio guideranno la rivoluzione nerazzurra: sono 4 i colpi ipotizzati. Calciomercato Inter, Ausilio già oltre Cancelo: la strategia dei nerazzurri e i nomi sul taccuinodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri, accantonata la suggestione Cancelo, riflettono sulle prossime mosse: i nomi sul taccuino... Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Nuova idea per il portiere: c’è anche Lunin; FCIN1908 / Inter, casting per il nuovo responsabile del settore giovanile: i nomi sulla lista; Zenga valuta il dopo Sommer: Inter, io resterei sugli italiani. Dico la mia su Carnesecchi e Vicario; Inter, casting aperto per il nuovo responsabile del vivaio: Notari in pole. Calciomercato Inter: due priorità a centrocampoL’Inter pensa già al mercato estivo. I nerazzurri continueranno nell'opera di svecchiamento dell'organico cominciata con Chivu. fantacalcio.it Blitz in gran segreto per strapparlo all’Inter: 17 milioni bonus inclusiL’Inter ha come ‘alleato’ Dejan Stankovic, allenatore proprio della Stella Rossa, per cercare di convincere il 17enne a preferire il progetto interista a tutti gli altri. Come raccolto e scritto da ... calciomercato.it CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q facebook #Calciomercato @acmilan, duello in vista con Inter e Juventus per la rivelazione della Serie A - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com