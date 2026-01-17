Calcio il Pisa frena la corsa dell’Atalanta nell’anticipo del 21° turno di Serie A

Nel match inaugurale del 21° turno di Serie A 2025-2026, Pisa e Atalanta si sono confrontate in un pareggio. La sfida, disputata venerdì, ha segnato un punto importante per entrambe le squadre, con il Pisa che ha frenato la corsa dell’Atalanta. Questo risultato apre ufficialmente il programma del secondo turno del girone di ritorno, offrendo spunti di riflessione sulle dinamiche di classifica e sulle strategie delle formazioni coinvolte.

Si apre con un pareggio tra Pisa e Atalanta nell'anticipo del venerdì il programma del ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Il risultato maturato alla Cetilar Arena non cambia più di tanto la situazione in classifica di entrambe le squadre, anche se i toscani possono ritenersi moderatamente soddisfatti soprattutto per l'andamento del match. La Dea interrompe una sequenza di tre vittorie consecutive in campionato e sale a quota 32 punti, restando in settima piazza a -7 dalla zona Champions (il distacco potrebbe arrivare a 10 lunghezze dopo le partite dei prossimi giorni) ma rischiando di subire il sorpasso del Bologna.

Pisa-Atalanta 1-1, Durosinmi risponde a Krstovic - Dopo un primo tempo in cui la squadra di Gilardino ha avuto più occasioni pericolose, a sbloccarla è stata l'A

