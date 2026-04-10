Serie A stasera Roma-Pisa primo anticipo della 32° di Serie A | dove vederla e probabili formazioni

Stasera si gioca il primo anticipo della 32ª giornata di Serie A tra Roma e Pisa. I giallorossi cercano una vittoria dopo la sconfitta contro l’Inter, mentre i toscani affrontano un momento difficile con risultati deludenti. La partita si svolge in orario serale e sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati. Sono state ufficializzate le probabili formazioni, che vedono alcuni cambi rispetto alle ultime uscite.

Giallorossi a caccia dei tre punti dopo il ko con l’Inter, toscani in crisi di risultati: orario, formazioni e dove vedere il match La Romatorna in campo per l’anticipo della32ª giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i giallorossi ospitano il Pisain una sfida importante per entrambe le squadre, con calcio d’inizio fissato alle 20:45. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è chiamata a reagire dopo la sconfitta nel big match contro l’Inter, un passo falso che ha rallentato la corsa verso le zone alte della classifica. Dall’altra parte, il Pisa arriva nella Capitale con l’urgenza di muovere la classifica dopo l’ennesimo stop, l’ultimo contro il Torino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, stasera Roma-Pisa, primo anticipo della 32° di Serie A: dove vederla e probabili formazioni Serie A, domani Pisa-Milan, primo anticipo della 25° giornata: dove vederla e probabili formazioniTorna la Serie A domani sera con il primo anticipo della 25° giornata: il Milan incontra fuori casa il Pisa di Hilijemark Terminati i quarti di Coppa... Leggi anche: Serie A, stasera Inter – Pisa: dove vederla e probabili formazioni Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa; Roma-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla. Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie ALa 32^giornata di serie A si apre stasera, venerdì 10 aprile, con Roma-Pisa in diretta su Sky e in streaming su NOW . Giallorossi a caccia di punti per rincorrere un posto nella prossima Champions Lea ... sport.sky.it Oggi in TV, stasera l'anticipo di Serie A: dove vedere Roma-PisaDopo la tre giorni Europea, torna la Serie A. Alle 20.45 Roma-Pisa dà il via alla 32ª giornata di Serie A. In TV sarà possibile assistere. tuttomercatoweb.com Roma Pisa, la probabile formazione di SkySport - facebook.com facebook L'Alfabeto di #RomaPisa: tra gioie e magone Il 13 marzo 1983 a #Pisa la #Roma vince una gara cruciale per lo Scudetto. Il bilancio ci vede in vantaggio. Ma l’ultimo incrocio in casa è un ko, nel giorno dell’addio a #Viola @lorenzo_lat87 #ASRoma x.com