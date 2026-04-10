La stagione di calcio di serie C entra nella fase finale e il Gubbio cerca di ottenere punti nelle ultime tre partite per qualificarsi ai playoff. La squadra ha bisogno di risultati positivi contro la Pianese per mantenere vive le possibilità di arrivare in zona playoff. Con il campionato che sta per concludersi, ogni impegno diventa decisivo per le ambizioni della formazione.

GUBBIO – La regular season è ormai agli sgoccioli e con tre partite rimaste da giocare il Gubbio si gioca in ogni giornata la chance di approdare ai playoff e di farlo dalla posizione più favorevole possibile. E già la prima del trittico di gare che i rossoblù si apprestano ad affrontare, quella di sabato pomeriggio alle 14:30 al "Barbetti" contro la Pianese, potrà essere una cartina tornasole delle condizioni della squadra. I ragazzi di mister Di Carlo, infatti, vengono da una serie di quattro partite senza vittorie (un pareggio e tre sconfitte) che hanno un po’ compromesso il buon ritmo intrapreso nel girone di ritorno e contro i bianconeri toscani c’è la grande possibilità, in caso di vittoria, di scalare la classifica superando anche la stessa Pianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, contro la Pianese servono punti per i play off

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