Calcio serie C Pianese Filippis | Tre punti importanti avanti così

Filippis, giocatore della Pianese, afferma che le due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno hanno portato entusiasmo e più punti alla squadra. La squadra toscana, ora, punta a mantenere alta la concentrazione per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. I tifosi sono soddisfatti, perché il morale è alle stelle dopo i risultati ottenuti nelle ultime partite.

Il morale è a mille, in casa Pianese, dopo le due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno. Due belle iniezioni, di fiducia e di punti, con l'obiettivo che giornata dopo giornata, è sempre più vicino. Raggiunta la salvezza, poi, ci sarà tempo di sognare. Non c'è tempo, invece, sul monte Amiata, per tirare il fiato: le zebrette scenderanno in campo, di nuovo, già venerdì, per l'anticipo 28ma giornata che le vedrà al cospetto del Guidonia Montecelio (al Comunale fischio di inizio alle 20,30). I bianconeri, agli ordini di mister Birindelli, hanno iniziato ieri mattina a preparare l'incontro: in programma una seduta di scarico, per recuperare le energie e testa già proiettata al match con i giallorossi.