Il Gubbio torna in campo domani per affrontare il Campobasso. Dopo due vittorie consecutive, la squadra e’ salita in classifica, ma l’ultima sconfitta contro il Bra ha rallentato il cammino. Ora i biancorossi devono subito riprendere a vincere per non perdere terreno in classifica.

Ripartire subito. Dopo le due vittorie consecutive contro Perugia e Forlì il Gubbio è caduto sul campo del Bra: una sconfitta che ha fatto avvicinare i piemontesi e quindi la zona playout, che ora dista solo due punti, una in meno dei playoff. Così la partita di domenica pomeriggio (ore 14:30) al "Barbetti" contro il Campobasso diventa un match che mette in palio punti dall’altissimo peso specifico sia per quanto riguarda la classifica che per quanto concerne il morale della squadra, anche perché nella settimana successiva si terrà il turno infrasettimanale, "bestia nera" per le squadre di Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, caccia ai tre punti contro il Campobasso

