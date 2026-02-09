Doppietta di Malen e la Roma vola | Gasperini aggancia la Juve al quarto posto

L’Olimpico si accende di nuovo grazie a Malen, che guida la Roma verso una vittoria importante. L’attaccante olandese segna due volte, lasciando il Cagliari senza scampo. La squadra di Gasperini sorpassa ora la Juventus e si piazza al quarto posto, rilanciando le sue speranze in chiave Champions. La serata si rivela un successo per i giallorossi, che trovano fiducia e punti preziosi.

L’Olimpico torna a ruggire nel segno di Donyell Malen. Nella serata che doveva rilanciare le ambizioni Champions della Roma, l’attaccante olandese si prende la scena con una doppietta d’autore, schiantando un Cagliari apparso lontano parente della squadra brillante ammirata nelle ultime tre uscite. Il posticipo della 24^ giornata termina 2-0 per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, che cancellano lo scotto di Udine e agganciano la Juventus al quarto posto in classifica, spegnendo sul nascere i sogni di gloria di Fabio Pisacane. Il fattore Malen: classe e cinismo. La partita prende immediatamente la piega desiderata dal tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma vince 2-0 contro il Cagliari grazie alla doppietta di Malen.

Questa sera all’Olimpico, la Roma batte il Cagliari 2-0 e si prende tre punti fondamentali nella corsa alla Champions.

