Mercoledì di Coppa per le squadre dilettanti ferraresi, con tutte le rappresentanti della provincia ancora in gara. Il Casumaro ha superato La Pieve Nonantola ai rigori, dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari, conquistando così un posto tra le quattro migliori squadre della categoria.

Mercoledì di Coppa per le ferraresi, dalla Promozione alla Terza categoria. Avanza il Casumaro, che raggiunge la semifinale in virtù del successo ai calci di rigore contro La Pieve Nonantola: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, le lumache sono più lucide dal dischetto e si regalano un posto tra le migliori quattro della categoria. In Prima non è da meno il Copparo 2015, che vince 2-0 sul campo del Real Salabolognese e avanza così alle semifinali di Coppa Emilia: dopo un primo tempo dominato e chiuso in vantaggio, è una ripresa in sofferenza, ma messa in ghiaccio da Borges al novantesimo. Il traguardo, voluto e realizzato dalla squadra, era un obiettivo della società, che dopo il campionato continua la corsa ai prestigiosi traguardi della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Nelle coppe avanzano tutte le ferraresi

