Campionati di Robotica 2026 | al via le iscrizioni dal 26 gennaio per la sfida dedicata al Gioco ecco le tre categorie e come caricare i progetti

Dal 26 gennaio al 9 marzo sono aperte le iscrizioni per la decima edizione dei Campionati di Robotica 2026, dedicata al tema del

Al via la decima edizione dei Campionati di Robotica dedicata al tema del “Gioco”, con iscrizioni aperte per le scuole superiori dal 26 gennaio al 9 marzo sulla piattaforma dedicata. I team dovranno realizzare un prototipo in una delle tre categorie previste e caricare il progetto entro il 6 aprile per tentare di accedere alla finale nazionale di Cattolica. Si alza il sipario sulla decima edizione dei Campionati Italiani di Robotica per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con IG Students S.r.l. Impresa Sociale, si conferma un appuntamento centrale per la valorizzazione delle eccellenze.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Campionati di Economia e Finanza 2026: iscrizioni scuole dal 26 gennaio al 26 febbraio. NOTADal 26 gennaio al 26 febbraio 2024, le scuole possono iscriversi ai Campionati di Economia e Finanza 2026, organizzati dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Iscrizioni scuola 2026-2027, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026Il Ministero dell'Istruzione ha reso note le informazioni ufficiali per le iscrizioni scolastiche 2026-2027.

Argomenti discussi: MyPlant & Garden 2026: il futuro della cura del verde tra AI e robotica - Montagne & Paesi; Siemens rilancia la formazione tecnica con gli School Tech Awards 2026; Hyundai Robotics LAB porta la Physical AI nei robot con DEEPX al CES 2026; Robot e Big Tech, da domani Milano ospita terza edizione ‘AI Festival’.

Robotica, benessere digitale e Ai: le anticipazioni sul Ces 2026Amsterdam, 29 ott. (askanews) - Robotica, salute digitale, Ai e computer quantistici. Kinsey Fabrizio, presidente di Cta, l'associazione Usa che organizza il Ces di Las Vegas, ha anticipato ad ... quotidiano.net

Dai banchi di scuola ai campionati di robotica: gli studenti della scuola secondaria dell’IC Tavagnacco conquistano il podio. link.massimilianofedriga.it/peijJv #iosonoFriuliVeneziaGiulia x.com

