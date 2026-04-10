Due persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Pisa, tra cui un uomo di 67 anni. Quest'ultimo è stato trovato in un locale di Viale delle Piagge, dove secondo le indagini svolgeva il ruolo di tuttofare. L'arresto segue episodi di violenza che coinvolgono una coinquilina, con testimonianze che riferiscono di aver subito calci, colpi e di essere stata spinta a terra.

Pisa, 10 aprile 2026 – Arrestati due ricercati dalla squadra mobile di Pisa. Il primo, un italiano di 67 anni, è stato rintracciato in un locale di Viale delle Piagge a Pisa dove - ha ricostruito la polizia - svolgeva “la mansione di tuttofare”. “Si era reso da tempo irreperibile” - si legge in una nota - ed era stato condannato definitivamente per aver commesso una violenza sessuale e aver picchiato una giovane nel 2019. Sette anni fa, infatti, secondo quanto stabilito dal Tribunale, l’allora 60enne aveva preso con forza stringendola a sé la donna e a quel punto avrebbe compiuto atti sessuali. La giovane era riuscita a fuggire, ma lui l’aveva rincorsa (l’accusa), presa a calci e lei era caduta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci e violenza su coinquilina: “Buttata a terra e picchiata”. 67enne arrestato a Pisa

Violenza sessuale a Torino nei pressi di una scuola, donna buttata a terra e palpeggiata: 33enne arrestatoEseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore...

Buttata giù dalle scale e picchiata a sangue dal compagno: “Ho pensato di morire”ANCONA - Una relazione finita tra accuse reciproche, una notte di violenza in piena pandemia e due versioni opposte dei fatti.

Temi più discussi: Calci e violenza su coinquilina: Buttata a terra e picchiata. 67enne arrestato a Pisa; Droga il figlio 14enne e filma gli abusi inviandoli all’amante: mamma condannata a 10 anni; Pugni, calci e schiaffi: aspetta l'ex fidanzata al parco e la riempie di botte - BresciaToday; L’inferno in casa di una donna lungo 25 anni: pugni, calci e ossa rotte, in carcere il compagno 56enne. Violenze anche quando era incinta.

Calci e violenza su coinquilina: Buttata a terra e picchiata. 67enne arrestato a PisaL’uomo era ricercato: è stato rintracciato nel locale dove era tuttofare. Deve scontare 4 anni e due mesi. La donna era stata trasportata in ospedale dove aveva avuto 25 giorni di prognosi ... lanazione.it

Notte di violenza nel genovesato: due persone aggredite a Rapallo, un giovane preso a calci in via della MaddalenaIn corso le indagini per ricostruire l’accaduto: tutte e tre le vittime sono state portate all’ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni ... primocanale.it

Ragazzina riempita di calci e pugni: il video esclusivo di Umbria24 Grave episodio di violenza tra minorenni al Cospea Village di Terni nel pomeriggio di venerdì 5 aprile. Umbria24 pubblica in esclusiva le immagini dell'aggressione, alcune riprese a distanza - facebook.com facebook