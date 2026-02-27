Buttata giù dalle scale e picchiata a sangue dal compagno | Ho pensato di morire

Una donna racconta di essere stata spinta giù dalle scale e colpita ripetutamente dal compagno, lasciandola sanguinante. La coppia si trovava in una fase di rottura, con accuse che si sono fatte sempre più accese. La vicenda si è svolta durante il periodo di restrizioni, tra divergenze e tensioni che hanno portato a un episodio di violenza domestica.

ANCONA - Una relazione finita tra accuse reciproche, una notte di violenza in piena pandemia e due versioni opposte dei fatti. Sono entrambi imputati e al tempo stesso parti civili nel procedimento in corso davanti alla giudice Paola Moscaroli, al Tribunale di Ancona, una donna di 66 anni e il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Buttata giù dalle scale e picchiata a sangue dal compagno: Ho pensato di morireL'uomo credeva che in casa ci fosse l'amante. La vittima: Aveva smesso i farmaci e non era più in sé. Denunce incrociate tra ex, entrambi a processo per lesioni ... anconatoday.it

Annarita, chi è la sorella Tina Cipollari: figli, età, lavoro/ Mi ha buttata giù dalle scale perché gelosaChi è Annarita Cipollari, la sorella che per anni ha vissuto in competizione con Tina e che oggi ritrova un equilibrio lontano dal caos di Uomini e Donne. La sorella maggiore di Tina Cipollari si ... ilsussidiario.net