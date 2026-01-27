La crescita delle vendite di Porsche nel 2024 è stata significativa, ma nel 2025 si registra un calo del 12% in Italia, influenzato dall’introduzione della Macan elettrica. La casa automobilistica ha registrato una flessione rispetto all’anno precedente, evidenziando le sfide del settore e i cambiamenti nelle preferenze dei consumatori nel mercato italiano.

Dopo un 2024 da record, Porsche ha fatto un passo indietro sul mercato italiano, chiudendo il 2025 con 7.228 vetture consegnate, ovvero il 12% in meno rispetto allo scorso anno. Il totale del venduto, in ogni caso, rappresenta il quarto miglior anno di sempre per Porsche in Italia, che si conferma come terzo mercato singolo europeo per volumi. Rispetto alle 8.223 auto totalizzate nel 2024, nel 2025 è mancato il contributo della Macan termica, che è uscita di produzione e che era il modello Porsche più venduto in Italia, con circa 3.000 unità ogni anno. La sua sostituta elettrica, invece, si è fermata a 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Macan elettrica frena le vendite di Porsche Italia, meno 12% nel 2025

Approfondimenti su Porsche Italia

È stata presentata a Villa Blanc la ricerca “L’Italia e l’auto elettrica: tra percezioni e consapevolezza”, condotta dall’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School.

La Macan WRC27 immaginata da Porsche si adatterebbe al regolamento WRC27, che privilegia un ritorno al motore termico rispetto alle tecnologie ibride.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È UFFICIALE, ritorna la PORSCHE MACAN con motore BENZINA! #shorts #porsche #porschemacan

Ultime notizie su Porsche Italia

Argomenti discussi: Porsche: nel 2025 record per la 911, ma le consegne globali frenano del 10%.

Porsche ammette: la Macan elettrica è stata un errorePorsche sta facendo retromarcia sull’elettrificazione totale della gamma. E lo sta facendo senza troppi giri di parole. L’ex CEO della casa tedesca dimessosi all’inizio del 2026, Oliver Blume, ha rive ... formulapassion.it

Porsche: Una errore la Macan solo elettricaL’ammissione riguarda la decisione presa nel 2019, quando la Macan venne destinata a una trasformazione esclusivamente elettrica, concretizzata con il debutto commerciale nel 2024. auto.it

PORSCHE ITALIA 2025: RISULTATI, MERCATO ED EQUILIBRIO ELETTRICO Il 2025 è stato un anno complesso per tutto il settore automotive, e Porsche Italia fa il punto su risultati, numeri e strategia futura. Dalle 7.228 vetture consegnate, al ruolo centr - facebook.com facebook