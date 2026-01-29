Il governatore Musumeci annuncia che a Niscemi si fermeranno i pagamenti delle rate dei mutui. La decisione riguarda anche altre obbligazioni, per aiutare le aziende in difficoltà. Con la ministra Calderone si cercano strumenti e sostegni concreti per alleggerire la pressione economica.

«C’è una sospensione del pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione. Con la ministra Calderone stiamo individuando quali e quanti ammortizzatori servono per sollevare quelle aziende, ora inattive, che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori. Alcune misure credo siano già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri». Lo ha annunciato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, intervistato da Rtl, parlando della frana di Niscemi. Intanto il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, conferma conferma «il massimo impegno» di Bruxelles «per garantire un sostegno efficace e concreto per offrire risposte tempestive alle comunità» di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dall’uragano Harry. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Musumeci: per Niscemi stop alle rate per i mutui. Fitto: dall’Ue sostegno alle Regioni colpite da Harry

La frana a Niscemi preoccupa da giorni.

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

