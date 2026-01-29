Niscemi finalmente qualche segno di vita dal governo | Stop alle rate dei mutui

Il governo interviene finalmente sui territori colpiti dal maltempo, tra cui Niscemi. In una mossa che fa sperare, annuncia l’abolizione delle rate dei mutui per chi ha subito danni. La decisione arriva dopo settimane di silenzio e proteste, e rappresenta un primo passo concreto per aiutare le comunità colpite. La situazione resta difficile, ma ora si vede qualche segnale di attenzione da parte delle istituzioni.

Finalmente qualche segno di vita. Il governo inizia a muoversi su Niscemi e sui territori colpiti dall’ondata di maltempo tra Sicilia, Calabria e Sardegna. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, annuncia che il governo è pronto a sospendere il “pagamento delle rate di mutuo e di ogni altra obbligazione” per i cittadini di Niscemi. Intervistato da Rtl, Musumeci spiega che sono allo studi gli eventuali ammortizzatori da utilizzare per le aziende “ora inattive che dovrebbero pagare i contributi per i lavoratori”. Tema che verrà affrontato anche in Consiglio dei ministri. Resta, però, il netto ritardo con cui il governo ha iniziato a muoversi: immobile e in silenzio durante l’emergenza maltempo, soltanto dopo le proteste (soprattutto dei social) della popolazione siciliana qualcosa ha iniziato a muoversi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

