Fondi per musei borghi e teatri | piovono 16 milioni sul territorio Valorizziamo il patrimonio

Il governo ha destinato oltre 16 milioni di euro attraverso il Pnrr per sostenere musei, borghi e teatri nel territorio di Modena. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale locale, favorendo interventi di conservazione, restauro e sviluppo delle strutture. Gli investimenti rappresentano un passo importante per rafforzare l’identità storica e culturale della zona, promuovendo un turismo sostenibile e la crescita sociale.

Modena, 19 gennaio 2026 – Un massiccio piano di investimenti per il territorio. Ammonta a oltre 16 milioni e mezzo di euro il valore complessivo degli interventi finanziati dal Pnrr per Modena e la sua provincia. Risorse destinate a musei, teatri, borghi e al recupero di tesori rurali spesso dimenticati, con l'obiettivo di rendere il patrimonio più accessibile, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico. Capitolo dedicato all'accessibilità. Il capitolo dedicato all'accessibilità è uno dei più significativi. La Galleria Estense di Modena riceve il finanziamento più corposo per la rimozione delle barriere architettoniche, pari a 985mila euro.

La Fondazione Italia Patria della Bellezza annuncia il sesto bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, per sostenere musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. L'iniziativa mira a potenziare la comunicazione e aumentare la visibilità del patrimonio culturale, promuovendo la scoperta e l’apprezzamento delle eccellenze del nostro territorio.

Fondi europei in provincia. PNRR, 13 milioni di euro per sostenere la cultura - Il punto sugli investimenti decisi dal Ministero sul territorio cesenate dalla riqualificazione degli edifici storici alla valorizzazione delle associazioni. msn.com