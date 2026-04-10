Cagnolina smarrita lungo l' autostrada A15 | salvata dalla polizia stradale

Nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile, una cagnolina di piccola taglia di colore marrone è stata trovata e salvata dalla polizia stradale lungo l’autostrada A15. La presenza dell’animale è stata segnalata da alcuni automobilisti che hanno notato il cane in prossimità delle corsie di marcia. Le autorità hanno recuperato l’animale e stanno cercando di rintracciare il proprietario.

Una cagnolina di piccola taglia di colore marrone si è smarrita lungo l'autostrada A15 nel pomeriggio di giovedì 9 aprile. Gli agenti di una pattuglia della polizia stradale sono riusciti a salvarla, mentre stava percorrendo pericolosamente la carreggiata in direzione Parma. La cagnolina è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Zuma ritrovata! La cagnolina smarrita di Assisi torna a casa grazie alla PoliziaUna dolce cagnolina di nome Zuma è stata salvata per le strade di Assisi dopo essere stata trovata impaurita e vagante. Sondrio, smarrita a Pasqua la cagnolina Teresina: appello per ritrovarlaSi sono perse le tracce di Teresina, una cagnolina meticcia di piccola taglia scomparsa nel giorno di Pasqua dalla zona centro di Sondrio. Argomenti più discussi: Pistoia, smarrita Titti: l’appello del Rifugio del Cane; Padova. La cagnolina Lucy si perde, i poliziotti della Stradale la salvano e la riportano a casa. Teulada, il cane vagabondo recuperato sano e salvo dopo settimane di polemicheSi chiude con un esito positivo la vicenda del cane vagabondo che per settimane ha attirato l’attenzione e le preoccupazioni della comunità di Teulada, dove l’animale era stato avvistato più volte men ... vistanet.it Cane scappa di casa e vaga tra le auto: i carabinieri lo accolgono in casera. La storia nel MilaneseLa cagnolina, una maltese smarrita in via Cavour, è stata salvata e accudita dai carabinieri prima di riabbracciare il padrone ... milanotoday.it Buonasera Chiedo il vostro aiuto per ritrovare la mia cagnolina. Si è smarrita questa mattina intorno alle ore 11.00 zona Cremolino - Via Tulle. È una meticcia di piccola taglia ( vedi foto) e risponde al nome di Bianca. Ha un collare rosa e la medaglietta rossa. - facebook.com facebook