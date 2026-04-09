Sondrio smarrita a Pasqua la cagnolina Teresina | appello per ritrovarla

Una cagnolina di piccola taglia, di razza meticcia, è scomparsa nel centro di Sondrio durante il giorno di Pasqua. La proprietaria ha diffuso un appello pubblico per cercare di ritrovarla, poiché al momento non ci sono notizie sul suo eventuale ritrovamento o sui motivi della scomparsa. La scomparsa è stata segnalata alle autorità locali, che stanno collaborando con i cittadini nella ricerca.

Si sono perse le tracce di Teresina, una cagnolina meticcia di piccola taglia scomparsa nel giorno di Pasqua dalla zona centro di Sondrio. L’ultimo avvistamento risale alla serata di mercoledì 8 aprile, intorno alle 18, a Poggiridenti, nella zona del supermercato Carrefour in località Chiurasca. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Smarrita la cagnolina "Olga", la proprietaria lancia un appelloL’Associazione Torrione Eventi APS rende noto che il giorno 31 gennaio, a Nocera Superiore, si è smarrita la cagnolina meticcia di nome Olga. Zuma ritrovata! La cagnolina smarrita di Assisi torna a casa grazie alla PoliziaUna dolce cagnolina di nome Zuma è stata salvata per le strade di Assisi dopo essere stata trovata impaurita e vagante.