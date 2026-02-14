Zuma ritrovata! La cagnolina smarrita di Assisi torna a casa grazie alla Polizia

Zuma, la cagnolina scomparsa ad Assisi, è stata ritrovata e riportata a casa dalla polizia. La piccola si era allontanata dal cortile di famiglia e si aggirava impaurita tra le vie del centro storico. Un passante ha notato la sua presenza e ha avvisato le forze dell’ordine, che sono riuscite a catturarla e a portarla in salvo.

Una dolce cagnolina di nome Zuma è stata salvata per le strade di Assisi dopo essere stata trovata impaurita e vagante. Gli operatori della Volante della Polizia di Stato l'hanno messa in sicurezza, tranquillizzata e successivamente riconsegnata al legittimo proprietario. L'intervento conferma l'attenzione della Questura di Perugia non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per il benessere degli animali.