I carabinieri di Caivano hanno fatto irruzione in un appartamento e hanno arrestato un pusher. Nel blitz hanno trovato 64 grammi di cocaina, soldi in contanti e tre armi clandestine, tra cui una pistola artigianale invisibile ai metal detector. Ora sono in corso verifiche balistiche per capire meglio l’origine delle armi.

Nell’appartamento del 35enne trovati 64 grammi di cocaina, contanti e tre armi clandestine — tra cui una pistola artigianale invisibile ai metal detector — ora al vaglio degli accertamenti balistici.. Siamo a Caivano e quello che doveva essere l’ennesimo colpo alle piazze di spaccio si è tramutato in qualcosa di più. I carabinieri della stazione sanno che un pusher sta provando a riaprire una piazza di spaccio e preparano un servizio ad hoc. I militari adocchiano un tossicodipendente e lo seguono fino all’appartamento di un 35enne. Il pusher è pregiudicato e ovviamente già noto ai carabinieri di Caivano che bussano alla porta dopo aver fermato il cliente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caivano, blitz dei carabinieri: arrestato pusher, sequestrate droga e armi fantasma

Approfondimenti su Caivano Blitz

Questa mattina la polizia ha fatto un’operazione a Caivano che ha portato all’arresto di un pusher.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Caivano Blitz

Argomenti discussi: Caivano: carabinieri arrestano pusher e trovano armi fantasma; Droga e armi fantasma in casa del pusher, a Caivano arrestato un 35enne; Operazione Reventino in lockdown, blitz dei carabinieri: smantellata una vasta rete di spaccio tra Calabria e Campania; Traffico illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta: 12 misure cautelari, sequestri per 530mila euro.

Caivano, il supermarket della droga era un arsenale: arrestato pusher con armi fantasmaIl 35enne è stato tratto in arresto e condotto in carcere. Ora l’attenzione degli inquirenti si sposta sulle armi: i reperti saranno sottoposti a accertamenti balistici per verificare se siano stati ... cronachedellacampania.it

Caivano, blitz antidroga: arrestato pusherCAIVANO – Quello che sembrava un normale intervento contro lo spaccio si è trasformato in un’operazione ben più complessa. A Caivano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 35enne pregi ... marigliano.net

La fiction con Luisa Ranieri ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora, torna in prima serata con due nuovi episodi il 19 gennaio. Tra minacce, scelte difficili e un patto rischioso, la preside continua la sua battaglia per salvare la scuola di Caivano. facebook