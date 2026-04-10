Cabinovia in Val Bisagno | scontro e polemiche a Tursi Robotti | Non è un progetto ma uno studio

Durante una riunione del consiglio comunale si sono svolte discussioni e polemiche riguardo alla cabinovia in Val Bisagno. La giunta ha presentato uno studio del politecnico di Milano, definendolo diverso dal progetto dello skymetro, ormai abbandonato. Robotti ha commentato che si tratta più di uno studio che di un vero e proprio progetto, alimentando ulteriori dubbi e confronti tra le parti coinvolte.

Polemiche e dibattito in consiglio comunale sulla cabinovia in Val Bisagno. Un progetto lanciato nelle scorse settimane dalla giunta Salis con uno studio del politecnico di Milano presentato in forma ufficiale, alternativo a quello dello skymetro ormai accantonato. Il centrodestra ha presentato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Mobilità in Val Bisagno: entro marzo i risultati dello studio del Politecnico di MilanoDovrebbe arrivare entro marzo il risultato dello studio del Politecnico di Milano sulla viabilità in Val Bisagno: questo è quanto comunicato martedì... Funivia in Val Bisagno, il comitato di via Vecchia: "Progetto calato nuovamente dall'alto"Mentre il centrodestra protesta, anche tra la cittadinanza c'è chi non nasconde la propria perplessità: è il caso del comitato di via Vecchia e... Temi più discussi: Cabinovia in Valbisagno, Salis: Stupita dai toni, non c’è nessuna imposizione e niente di definito; Ipotesi funivia: viaggio in Val Bisagno tra pochi favorevoli, tanti scettici e contrari; Fera, Italia Nostra: Funivia in Valbisagno per Comune è soluzione allo stop del progetto Lagaccio; Funivia e stadio, è un progetto unico: inaugurazione per Euro 2032. Cabinovia Val Bisagno, Robotti: Entro metà maggio la commissione ad hocVerrà convocata entro la metà di maggio una commissione ad hoc sull'ipotesi di realizzare una cabinovia per la mobilità in Val Bisagno. primocanale.it Cabinovia in Val Bisagno, il mal di pancia dei circoli del PdUna sorta di riunione a porte chiuse per parlare del progetto cabinovia. Una riunione organizzata nel circolo di Staglieno del Pd alla quale hanno preso parte i consiglieri comunali, i consiglieri dei ... primocanale.it Scontro in Consiglio sulla cabinovia della Val Bisagno, bocciato l’ordine del giorno dell'opposizione x.com GoodMorning Genova. . #GMG CABINOVIA IN VALBISAGNO, DIBATTITO ACCESO IN COMUNE, PICIOCCHI: “OPERA COSTOSA E INUTILE”, TERRILE: “DETTO DA CHI, NELLA PASSATA AMMINISTRAZIONE, HA SPESO 19 MILIONI PER 4 PROGETTI SKY - facebook.com facebook