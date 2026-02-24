Mobilità in Val Bisagno | entro marzo i risultati dello studio del Politecnico di Milano

Il Politecnico di Milano ha condotto uno studio sulla viabilità in Val Bisagno, a causa delle frequenti criticità nel traffico. I risultati di questa analisi sono attesi entro marzo, secondo quanto annunciato dall’assessore ai Trasporti. La ricerca ha esaminato le principali arterie e i punti di congestione, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci. I cittadini attendono con interesse i dati che potrebbero portare a cambiamenti concreti.

Dovrebbe arrivare entro marzo il risultato dello studio del Politecnico di Milano sulla viabilità in Val Bisagno: questo è quanto comunicato martedì 24 febbraio dall'assessore ai Trasporti Emilio Robotti. Il lavoro, nelle intenzioni della giunta, si potrà poi affrontare e discutere in maniera partecipata e condivisa. L'incarico - dal costo di 85mila euro più Iva - era stato affidato al Politecnico lo scorso settembre, con l'obiettivo di elaborare un'analisi delle condizioni attuali e delle prospettive future sull'area: in sintesi, ciò che esiste e ciò che potrà essere sviluppato nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Val Bisagno: fuga di gas, traffico deviato e chiusureNella mattina di domenica 4 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Piacenza, Val Bisagno.

Val Bisagno, nuova postazione EcovanDa martedì 10 febbraio, Amiu aprirà un nuovo punto Ecovan in via Burlando, all’incrocio con via delle Ginestre, nel cuore della Val Bisagno a Genova.

