se una crisi di coppia fa pensare in scena la commedia di neil simon

Una crisi di coppia nella New York degli anni Settanta, raccontata con ironia, in equilibrio tra umorismo e malinconia, prende vita sul palco del Teatro Stabile di Roma grazie alla rilettura della commedia di Neil Simon portata in scena da un cast di attori giovani e appassionati.

Una crisi di coppia nella New York degli anni Settanta, raccontata con ironia, in equilibrio tra umorismo e malinconia. Un ritratto intenso e umano della fragilità e della precarietà. È la commedia brillante in due atti che verrà proposta domani alle 21 a Biassono: sul palco del teatro Santa Maria di via Segramora verrà portato in scena un grande classico del drammaturgo americano Neil Simon, “ Il prigioniero della seconda strada “. Protagonisti gli attori della compagnia milanese Oneiros, con la regia di Franco Ciani e Clara Hauff. Il testo di Simon ebbe anche un celebre adattamento cinematografico a metà anni ‘70 con protagonisti Jack Lemmon e Anne Bancroft. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

