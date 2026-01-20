bungie svela i requisiti pc di marathon minimi e raccomandati

Bungie ha annunciato la data di uscita e aperto i preordini di Marathon. Contestualmente, ha aggiornato la pagina Steam del gioco, rivelando i requisiti di sistema minimi e raccomandati per l’esperienza su PC. Queste informazioni permettono ai giocatori di prepararsi adeguatamente prima del lancio ufficiale.

Con l’annuncio della data di uscita e l’apertura dei preordini, Bungie ha aggiornato la pagina Steam di Marathon svelando i requisiti di sistema ufficiali per PC. Le specifiche confermano un approccio piuttosto equilibrato, pensato per rendere l’extraction shooter accessibile a un’ampia base di giocatori senza rinunciare a prestazioni solide sulle configurazioni più moderne. I requisiti minimi risultano sostanzialmente invariati rispetto a quelli emersi in precedenza e permettono di avviare il gioco anche su PC non recentissimi. Ecco i requisiti Minimi di Marathon elencati su Steam: Sistema operativo: Windows 10 64-bit (latest Service Pack). 🔗 Leggi su Game-experience.it

