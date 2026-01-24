Fabrizio Corona querelato per diffamazione da Filippo Champagne | lo aveva accusato di fare uso di cocaina

Dallo scontro sui numeri social alle aule di tribunale. Filippo "Champagne" Romeo ha deciso di sporgere querela contro Fabrizio Corona dopo che l'ex re dei paparazzi, replicando a una provocazione, lo avrebbe accusato di fare uso di cocaina.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona a processo per diffamazione contro Filippo Champagne il “cocainomane”Fabrizio Corona è stato citato a giudizio per diffamazione nei confronti di Filippo Champagne, noto come il “cocainomane”.

Filippo Champagne "querela Fabrizio Corona per diffamazione per la frase 'è un cocainomane, una nullità, mi fa schifo'"Filippo Champagne ha intentato una querela contro Fabrizio Corona per diffamazione, a seguito di una frase offensiva pronunciata durante una trasmissione radiofonica.

