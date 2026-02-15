Da principe azzurro a testimonial di dolcetti | Harry nella bufera per il cachet da 50 mila dollari per partecipare ad un panel

Harry si trova sotto i riflettori perché ha accettato di partecipare a un panel pagato 50 mila dollari, attirando molte critiche. La decisione arriva dopo aver sfruttato il suo status reale per promuovere dolcetti, un passo che ha sollevato sospetti tra i media. Un esempio concreto è la sua presenza in un evento pubblicitario, dove ha indossato un cappello di paglia e ha sorriso mentre parlava di prodotti da forno.

Monetizzare il titolo aristocratico ottenuto grazie al matrimonio con Harry è sempre stata la missione di Meghan, ma qualcosa, oggi, sembra essersi inceppato. A casa Sussex si fanno i conti con un brand che non vale più abbastanza e la duchessa sarebbe furiosa. Tutto nasce dall'indiscrezione pubblicata su Substack dall'insider Rob Shuter ed in base alla quale il gettone di presenza riconosciuto ad Harry, come speaker, sarebbe "ben lontano" dalle cifre richieste ai tempi del divorzio dalla famiglia reale, quando i due neo sposi partirono per cercare fortuna (e soldi), in America. 50.000 dollari: "Questa è la cifra" chiarisce Shuter svelando la richiesta economica che sarebbe stata avanzata da Harry per partecipare ad un panel come oratore.