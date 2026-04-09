ClioMakeUp derubata a Milano | il trauma del furto e il mistero

A Milano, ClioMakeUp è stata vittima di un furto improvviso mentre si trovava nel centro della città durante la pausa pranzo. Un individuo ha sottratto la sua borsa, lasciando la protagonista a confrontarsi con lo shock di un episodio che ha interrotto la sua giornata. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta indagando sulle circostanze del fatto.

Un momento di estrema vulnerabilità ha travolto ClioMakeUp nel cuore di Milano, quando un rapido furto le ha sottratto l’intera borsa durante una pausa pranzo. L’influencer, colpita dall’accaduto mentre si trovava in zona Pagano, ha vissuto il trauma della sottrazione improvvisa dei propri oggetti personali e documenti d’identità, raccontando lo shock attraverso i canali social. La dinamica del fatto appare quasi spettrale per la vittima, che ha descritto come il manufatto marrone fosse letteralmente attaccato al proprio corpo prima di svanire nel nulla in un istante. Mentre si concedeva un momento di ristoro presso un ristorante, l’imprevisto è avvenuto con una rapidità tale da lasciare l’esperta di cosmetici senza parole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ClioMakeUp derubata a Milano: il trauma del furto e il mistero Leggi anche: ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: "È la seconda volta" Leggi anche: "Mia moglie derubata in metro, non faranno un giorno di galera. Votate sì": lo sfogo di Marco Rizzo dopo il furto a Milano ClioMakeUp derubata a Milano in zona Pagano, ladri portano via la borsa all'influencer: È la seconda voltaClioMakeUp racconta in lacrime il furto della borsa subito durante una pausa dallo shooting a Milano: la seconda denuncia della nota truccatrice ... virgilio.it ClioMakeUp sotto choc a Milano: «Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più» – Il videoL'influencer, che si trovava in zona Pagano, ha raccontato cosa è successo sui social L'articolo ClioMakeUp sotto choc a Milano: «Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più» – Il video ... msn.com