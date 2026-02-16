Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione di Roma Termini mentre si preparava a partire per un viaggio di lavoro. La criminologa si trovava in attesa del treno quando un malintenzionato le ha strappato la borsa, lasciandola senza documenti e telefono. La scena si è svolta in un momento di confusione, tra la folla in attesa dei treni.

Un viaggio di lavoro trasformato in un imprevisto carico di tensione. Roberta Bruzzone ha vissuto attimi complicati alla stazione di Roma Termini, dove è stata vittima di un furto poco prima di salire sul treno. A raccontare l’episodio è stata la stessa criminologa sui social, scegliendo di condividere non solo lo spavento iniziale, ma anche il rapido intervento che ha permesso di risolvere la situazione nel giro di pochissimo tempo. Roberta Bruzzone derubata: ecco il suo racconto. Nel post pubblicato su Instagram, Bruzzone ha spiegato che il suo cellulare le è stato sottratto a ridosso della partenza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta disavventura per Roberta Bruzzone: è stata derubata in stazione, il racconto

Roberta Bruzzone, criminologa, è stata vittima di un furto alla stazione Termini di Roma, mentre aspettava il treno sul binario.

Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini di Roma, ma la rapida azione delle forze dell’ordine ha portato a un esito positivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.