Durante la trasmissione televisiva Porta a Porta di ieri, il conduttore Bruno Vespa si è mostrato visibilmente arrabbiato dopo un commento fatto dall’ospite Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico. Vespa ha reagito con fermezza, esprimendo di aver ricevuto da Provenzano quella che ha definito la più grave offesa mai ricevuta durante una puntata. La discussione si è poi protratta in modo acceso, catturando l’attenzione dei presenti in studio e degli spettatori.

Roma, 10 aprile 2026 – Scatto d’ira del giornalista e conduttore Bruno Vespa, ieri davanti alle telecamere di Porta a Porta, dopo una battuta del deputato Pd Giuseppe Provenzano, ospite in studio. L’atmosfera è diventata incandescente dopo che Provenzano, ripreso da Vespa per aver interrotto Lucio Malan, capogruppo del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia al Senato, lancia una battuta allusiva nei confronti del conduttore. Ma vediamo come sono andati i fatti. La battuta di Provenzano e l’ira di Vespa. Tutto nasce quando Provenzano, rivolto a Vespa che lo ha appena fermato affinché lasci parlare Malan, osserva: “Stiamo interloquendo, siamo in uno studio democratico”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruno Vespa e la sfuriata con Provenzano a Porta a Porta: “Da lui la più grave offesa”

Scontro con Provenzano a Porta a Porta, Vespa: “Da lui più grave delle offese”(Adnkronos) – "Come sanno bene Agcom e Rai, Porta a Porta ha sempre fatto dalle origini della par condicio costantemente la sua forse stupida...

Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”.

Temi più discussi: Bruno Vespa con camice tra gli ustionati di Crans-Montana: è bufera sui social; Milo Infante e Bruno Vespa, la polemica continua con l'invito ai telespettatori di Rai 2 a restare su Rai 2; Striscia la notizia: Milo Infante lancia un guanto di sfida a Bruno Vespa: Restate su Rai 2 Video; Bruno Vespa è il plastico di se stesso: ora indossa il camice in ospedale per lo speciale su Crans Montana.

Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it

Bruno Vespa furioso con Provenzano che scherza su sua parzialità: Non glielo consento, stia zittoDurante la puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì sera, Bruno Vespa si è infuriato con Giuseppe Provenzano. Il deputato del Partito Democratico era stato appena ripreso dal conduttore per a ... repubblica.it

Bruno Vespa furioso nello studio di Porta a Porta contro Peppe Provenzano del Pd. Il giornalista reagisce a una battuta del dem e perde completamente le staffe in studio: “Stai zitto”, gli urla. Immediate le reazioni del Partito democratico per la reazione “inacce - facebook.com facebook

#FdI commenta lo scontro tra #BrunoVespa e #GiuseppeProvenzano e replica alle accuse del #Pd: "Sono rimasti a Telekabul". "Immaginatevi se tornassero al governo cosa potrebbe accadere..." x.com