Bruno Vespa e Provenzano cos’è successo nella lite in diretta | Non glielo consento

Durante una trasmissione in diretta, si è verificato uno scontro tra il conduttore e un ospite, con un commento decisamente duro da parte del presentatore. La discussione ha portato a una reazione immediata, con un confronto acceso che ha coinvolto anche gli spettatori. Il momento si è subito fatto intenso, con un confronto che ha suscitato reazioni nel pubblico e sui social.

Una frase di troppo, una replica piccata (a dir poco) e uno studio che si infiamma nel giro di pochi secondi. L’ultima puntata di Porta a Porta si è trasformata fin da subito in un caso mediatico, complice anche la diffusione virale del video sui social. Protagonista un Bruno Vespa particolarmente furioso per una battuta del responsabile esteri del PD Giuseppe Provenzano. A far esplodere il caso in prima battuta è stata una segnalazione precisa: quella della pagina Instagram Boicotterai, che ha acceso i riflettori sul momento più teso della serata, poi ripreso dalla stampa. Oggi intanto arrivano le posizioni del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia sulla questione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bruno Vespa e Provenzano, cos’è successo nella lite in diretta: “Non glielo consento” Bruno Vespa esplode in diretta dopo una battuta di Provenzano: “Non glielo consento, stia zitto” | VIDEODurissimo scontro a Porta a Porta tra il conduttore Bruno Vespa e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano: una battuta dell’onorevole ha fatto perdere... “Dovrebbe sedersi lì”, “Non glielo consento”. Scontro tra Provenzano e Bruno VespaIl dibattito politico in Italia è piuttosto acceso e ieri, dopo l’informativa del presidente del Consiglio in Aula, gli animi nelle opposizioni si... Temi più discussi: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!; Vespa esplode a Porta a Porta contro Provenzano: Non glielo consento!. Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it Bruno Vespa scontro acceso con Provenzano in diretta a Porta a PortaScontro in diretta tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano a Porta a Porta Nella puntata di giovedì 9 aprile di Porta a Porta, su Rai 1, un duro scontro ... assodigitale.it Bruno Vespa furioso nello studio di Porta a Porta contro Peppe Provenzano del Pd. Il giornalista reagisce a una battuta del dem e perde completamente le staffe in studio: “Stai zitto”, gli urla. Immediate le reazioni del Partito democratico per la reazione “inacce - facebook.com facebook #FdI commenta lo scontro tra #BrunoVespa e #GiuseppeProvenzano e replica alle accuse del #Pd: "Sono rimasti a Telekabul". "Immaginatevi se tornassero al governo cosa potrebbe accadere..." x.com