Brunello Cucinelli vola nel 2025 fatturato di 1408 milioni di euro

Brunello Cucinelli ha registrato un fatturato di 1.408 milioni di euro nel 2025, grazie alla forte domanda dei suoi capi di alta moda. La crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente deriva dall’aumento delle vendite in Europa e negli Stati Uniti, dove l’azienda ha aperto nuovi punti vendita. L’utile netto si attesta a 142 milioni di euro, con un incremento del 10,5%, mantenendo un rapporto del 10,1% sulle vendite. Questi risultati si riflettono in un bilancio solido, che conferma la volontà di espansione del marchio.

"Fatturato pari a 1.408 milioni di euro, in crescita dell’11,5% e utile netto pari a 142,0 milioni di euro, in aumento del 10,5%, con un’incidenza sulle vendite pari al 10,1%, in linea con l’anno precedente": sono questi i numeri dell'approvato bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio 2025 della Casa di Moda Brunello Cucinelli. Il CdA proporrà all'assemblea – convocata per il 23 aprile 2026 – la distribuzione del dividendo di 1,04 euro per azione per un totale previsto di 68 milioni di euro. Secondo i vertici della Casa di Moda Brunello Cucinelli, sul fronte degli investimenti: "Anticipato di sei mesi il completamento del progetto triennale 2024-2025-2026 per la produzione artigianale Made in Italy, con investimenti “straordinari” che ci consentiranno di operare con serenità per i prossimi 10-15 anni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Brunello Cucinelli chiude il 2025 con un balzo record: fatturato +12%, premi e un filmNel 2025, Brunello Cucinelli registra un incremento del 12% nel fatturato, premi e un film, consolidando il suo successo.

Piazze azionarie: Saipem vola, Brunello Cucinelli cede in chiusura di gennaioA Milano, le azioni di Saipem hanno registrato un forte rialzo, mentre Brunello Cucinelli ha chiuso il mese in perdita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.