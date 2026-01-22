salvini il garbato con brunello cucinelli a roccaraso

Salvini si presenta con un atteggiamento garbato durante l’evento a Roccaraso, in compagnia di Brunello Cucinelli. La manifestazione, organizzata da Claudio Durigon, si svolge questa settimana a Roccaraso e Rivisindoli, offrendo un’occasione di confronto e dialogo in un contesto tranquillo e rispettoso. Un momento di incontro che invita alla riflessione, lontano da clamori e sensazionalismi.

Durigon organizza la festa del partito: si chiama "Idee in movimento". La sorpresa è che Francesca Pascale fa il dibatto con il pro vita Jacopo Coghe. Lorenzo Fontana parla di geopolitica e Zaia di diritti. Le stanze sono a ruba, ogni leghista si paga vitto e alloggio e gli scarponi sono finiti. Non è la Groenlandia ma la Lega porta le truppe Vannacci, il generale senza truppe. Il sit-in contro Kyiv è un flop e nel Carroccio se la ridono Borghi (Lega): "La Groenlandia? Serve solo a pescare merluzzo: lasciatela a Trump" Salvini fa il visionario garbato. Sono fiocchi di Lega. Andate questo settimana a Roccaraso e Rivisindoli per l’evento organizzato da Claudio Durigon, il vicesegretario delle Due Sicilie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

