Brescia fa inversione a u in tangenziale | finisce in tragedia

Venerdì mattina, poco prima delle 8, un incidente grave si è verificato in via Serenissima, una strada molto trafficata nella periferia est di Brescia. Una vettura ha fatto inversione a u e si è scontrata con un altro veicolo, causando ferite gravi e portando a una morte sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un tragico incidente stradale si è verificato poco prima delle 8 di venerdì mattina in via Serenissima, strada di grande percorrenza alla periferia est di Brescia.Un automobilista alla guida di una Renault Captur, uscito dalla tangenziale sud probabilmente all’uscita sbagliata, ha deciso di invertire il senso di marcia proprio alla fine della rampa, effettuando una manovra vietata. Il conducente di un furgone si è accorto della manovra, ma i due motociclisti che seguivano non hanno avuto il tempo di reagire. “Impallati” dal mezzo pesante, hanno tentato inutilmente di sorpassare e si sono trovati di fronte all’auto che stava invertendo.Lo schianto è stato violentissimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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