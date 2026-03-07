Finisce in moto contro un' auto che fa inversione

Un motociclista di 33 anni è rimasto ferito sabato mattina in un incidente lungo la strada tra Corso Europa e la rotatoria con la Statale Valnure. La moto si è scontrata con un'auto che stava facendo inversione, provocando il ricovero del motociclista in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Un motociclista di 33 anni è finito all'ospedale nella mattinata di sabato 7 marzo a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada che collega Corso Europa alla rotatoria con la Statale Valnure. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto con una pattuglia per effettuare i rilievi, pare che la moto abbia centrato una Mini che pare stesse effettuando una inversione a U all'uscita dell'area di servizio.Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato all'ospedale a bordo dell'ambulanza della Croce rossa per alcuni traumi e contusioni. Non è in pericolo.