Brescia | come sorelle in scena le differenze di genere tra ironia e realtà

A Brescia il 15 aprile andrà in scena uno spettacolo che esplora le differenze di genere tra uomini e donne all’interno della stessa famiglia. Il duo teatrale Le Mostre presenterà “Come sorelle”, uno spettacolo che si interroga su cosa significhi crescere come sorella o come fratello e se l’educazione ricevuta sia effettivamente uguale. Lo spettacolo si concentra sulla rappresentazione delle dinamiche familiari e delle differenze tra i ruoli di genere.

Cosa significa crescere come sorella e come fratello nella stessa famiglia? È davvero vero che si è educati allo stesso modo? Da queste domande prende forma Come sorelle, lo spettacolo del duo teatrale Le Mostre, in scena a Brescia il prossimo 15 aprile.Formato da Elisa Maria Bottiglieri e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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