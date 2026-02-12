Neve artificiale tra leggende e realtà | le differenze con quella naturale e perché fa più male quando si cade

La neve artificiale, ormai presente ovunque sulle piste da sci e anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina, continua a suscitare dibattiti. Molti non sanno che questa neve, creata con macchinari specifici, può essere più dannosa quando si cade rispetto a quella naturale. La differenza tra le due è sottile, ma le conseguenze possono essere serie, specialmente per chi scende velocemente o si infortuna.

La neve artificiale è ormai indispensabile sulle piste da sci e anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina viene utilizzata. Qualche purista potrebbe storcere il naso, ma con il cambiamento climatico dobbiamo abituarci ad avere un “aiutino” se si vogliono praticare gli sport invernali. Gli esperti di 'Dottore ma è vero che..?', il sito anti-bufale della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), analizzano i pro e i contro dell'uso della neve artificiale. Sebbene sia l'ambiente a soffrirne, molti sciatori, professionisti e non, sono preoccupati dell'eventuale tossicità della neve quando non è naturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina la neve naturale sarà completamente rimossa.

